Araştırma: Koronavirüs'ü çocuklar hafif semptomlarla atlatıyor

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu Koronavirüs'ün çocuklar üzerinde etkisi ortaya çıktı. Araştırmaya göre çocukların sadece yüzde 4'lük bir bölümü Koronavirüs ve çocuklar hastalığı daha hafif atlatıyor.

Philadelphia’daki Çocuk Hastanesi’nde yapılan araştırmaya göre çocukların Koronavirüs'e bağlı sebeplerle hastaneye kaldırılma ve ölüm oranları tahmin edilenden çok daha düşük.

Bilim insanları 135.794 hasta üzerinde yaptıkları incelemede çocukların sadece yüzde 4’ünün Koronavirüs'e yakalandığını açıklarken bu ufak grup içerisinde de sadece 359 çocuğun hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Uzmanlar hastaneye kaldırılan çocukların Covid-19 testi pozitif çıkan çocukların yüzde 6.7’si olduğunu belirtirken, 8 çocuğun da Koronavirüs'e bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ortalama yaş aralığı 9

ABD’li bilim insanları çocukların ve yetişkinlerin bağışıklık sistemlerinin virüsle nasıl mücadele ettiğine dair bir sonuç elde edemediklerini açıkladı. Bilim insanları araştırmada incelenen çocukların yaş aralığının geniş olduğunu belirtirken ortalama yaşın 9 olduğunu da belirtti.



