Araştırma: Koronavirüs nedeniyle yoksul haneler borçlandı, varlıklı haneler tasarruf etti

Britanya'da yapılan bir araştırmaya göre, düşük gelirli haneler, koronavirüs kısıtlamaları döneminde, tasarruflarını kullanıp, daha fazla borç alırken, daha varlıklı aileler, dışarıda yemek yemek ve ülke dışında tatil yapmak mümkün olmadığından tasarruf etti.

Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre, düşük gelirli hanelerin kriz döneminde borçlarının artması ihtimali, zengin hanelere kıyasla iki kat fazla.

Ekonominin kapatılan sektörlerinde ortalama bir çalışanın ortalama 1.900 sterlin tasarrufu bulunduğu, evden çalışabilenlerin ise ortalama 4 bin 700 sterlinlik tasarrufu olduğu saptandı.