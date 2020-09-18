Araştırma: Koronavirüs hastalarında akciğer hasarı sürüyor, 12 haftanın sonunda iyileşme görülebilir

Yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi görüp hastaneden ayrılan kişilerin çoğunun 6 hafta sonra da akciğer hasarı olduğunu ortaya koydu. Öte yandan bazı hastaların 12 hafta içinde akciğerlerindeki hasarın düzelmeye başladığı tespit edildi.

Business Insider'ın aktardığına göre, Avrupa Solunum Derneği'nin ay başında başlattığı araştırma, Covid-19 hastalarının akciğer hasarı üzerine yoğunlaştı. Hâlâ süren araştırmada Avusturya'd Koronavirüs'e yakalanıp hastanede yatmış 86 kişi incelendi.

Katılımcıların yüzde 88'inde hastaneden ayrıldıktan 6 hafta sonra da akciğer hasarı görüldü. Ancak hastaneden ayrıldıktan toplam 12 hafta hâlâ akciğer hasarı olan hasta oranı yüzde 56'ya düştü.

Hastaneden çıktıktan 6 hafta sonra sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen kişi sayısı yüzde 47'yken 12 hafta sonunda bu oran yüzde 39'a düştü.

Süregelen araştırma, Koronavirüs'ün akciğerler üzerinde hasar bıraktığını doğrularken bu hasarın zaman içinde düzelebileceğini gösterdi.