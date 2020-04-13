Araştırma: Koronavirüs fosil yakıt kaynaklı karbon emisyonunu rekor seviyede düşürecek

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde seyahat, sanayi gibi sektörleri durdururken fosil yakıt kaynaklı küresel karbon emisyonlarının rekor seviyede düşebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol ise "Karbon emisyonunun bir zorunluluktan düşmesi iklim krizi mücadelesinde bir zafer değildir" dedi.

The Guardian gazetesinin derlediği verilere göre, yeni tip Koronavirüs fosil yakıt tüketiminin zirvesi olan sektörlere darbe vurdu. Buna göre, hayatın pek çok alanda durması küresel enerji sisteminde milyarlarca petrol varili, trilyonlarca gaz ve tonlarca kömür kesintisi anlamına gelecek. Fosil yakıt endüstrisinden çıkan küresel karbon emisyonunun 2.5 milyar ton azalması öngörüldü.

Öngörülen düşüşün gerçekleşmesi durumunda fosil yakıt endüstrisinde 50 yılın en düşük karbon emisyonu gerçekleşmiş olacak.

Öte yandan, The Guardian'a konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, karbon emisyonundaki ciddi düşüşün iklim krizi mücadelesinde hemen bir zafer olarak yorumlanmamasına karşı uyardı. Birol, "Bu düşüş binlerce insanın geçim kaynağını kaybedeceği ekonomik bir erimeden kaynaklanıyor, hükûmetlerin doğru iklim politikalarından değil" dedi.