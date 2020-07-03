Araştırma: Koronavirüs'e yakalanan maymunlar kısa dönemli bağışıklık geliştiriyor

Çin'de maymunlar üzerinde yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağışıklık testi ilk sonuçlarını verdi. Belirli bir doz SARS-CoV-2 virüsü enjekte edilen maymunların en az 28 gün bağışıklık gösterdiği ortaya çıktı.

Parisien gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de yapılan ve Science dergisinde yayımlanan araştırma maymunların yeni tip Koronavirüs'e karşı kısa süreli bir bağışıklık gösterdiğini ortaya koydu. Pekin Birliği Tıp Koleji'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada insanlara benzerliğiyle bilinen hint şebekleri üzerinde test yapıldı.

6 maymuna SARS-CoV-2 virüsü enjekte edildi. Orta şiddette semptom gösteren maymunların iyileşmesi 2 hafta sürdü. İlk enfekte olmanın 28 gün sonrasında 6 maymundan 4'üne bir doz daha virüs enjekte edildi. 4 maymunda hafif bir ateş yükselmesi dışında yeniden hastalanma belirtisine rastlanmadı.

Bilim insanları, maymunların ilk enfeksiyondan sonra daha güçlü bir bağışıklık geçirdiğini söyledi. Bağışıklığın süresiyle ilgili olarak daha çok deney yapılması gerektiği belirtildi.