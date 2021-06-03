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Koronavirüs

Araştırma: Koronavirüs'e karşı her yıl aşı olmak gerekmeyebilir

03 Haziran 2021 18:50

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı her yıl aşı olunmasına gerek olmayabileceği bildirildi. Yapılan çalışmalarda özellikle mRNA aşılarının vücutta antikor seviyesinin azalması durumunda bile koruma sağladığının altı çizilirken, aşılardan sonra oluşan bağışıklık seviyesinin vücutta antikor olmasa bile virüsü tanıyıp harekete geçtiği belirtildi.

Vücutta antikor olmasa bile virüsü tanıyıp harekete geçiyor

Daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyuluyor

Paul OffitKoronavirüs aşısıher yıl aşıaşıkoronavirüscovid-19
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