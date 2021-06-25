Araştırma: Koronavirüs açıklanan tarihten 2 ay önce ortaya çıktı

Covid-19'a neden olan virüsün Çin'in Vuhan kentinde ilk vakanın tespit edilmesinden iki ay daha önce, Ekim 2019'da ortaya çıkıp yayılmaya başlamış olabileceği belirtildi.

Euronews'in haberine göre; İngiltere merkezli Kent Üniversitesi'nden araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin ilk olarak ortaya çıkışıyla ilgili 2019'un ekim ayı başlarından kasım ayı ortalarına kadarki süreci inceledi.

Bilim insanlarının araştırmayı yapmak için koruma bilimi (conservation science) metotlarını kullandıkları ifade edildi.

PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, virüsün ekim ayında ortaya çıktığı ancak 17 Kasım 2019'un yayılma için en olası tarih olduğu ve Ocak 2020'de de zaten küresel olarak yayıldığı öngörüsünde bulunuldu.

Çin ilk defa Aralık 2019'da Vuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarıyla bağlantılı resmi Covid-19 vakası bildirmişti.

Ancak yeni araştırma, Pekin'in resmi olarak dünyaya duyurduğu tarihten iki ay öncesine gidiyor.