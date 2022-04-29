Araştırma: Köpek davranışlarında cins sanıldığı kadar belirleyici değil

ABD’de yapılan bir araştırma, köpek cinslerinin davranışları ayırt ederken düşünüldüğü kadar belirleyici bir faktör olmadığını ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’li araştırmacıların 18 bin 385 evcil köpeğin fiziksel ve davranışsal özellikleri üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayınlandı. İncelenen köpeklerin neredeyse yarısının safkan olduğu belirtildi.

Araştırma sonuçlarının analizi, safkan köpekler arasındaki davranışlar farkların yalnızca yüzde 9’unun türle açıklandığını gösterdi.

Araştırmanın yazarlarından Massachusetts Üniversitesi’nden Dr. Eliyor Karlsson “Ortalama farklı olsa bile insanların o türle ilgili size söylediklerine uygun davranışları olmayan bir köpeğiniz olması ihtimali yüksektir” dedi

Hiçbir davranış biçiminin tek bir tipe bağlı olmadığı tespit edilirken pitbull ve retriever cinsi köpeklerin insanlarla sosyal açıdan daha iyi anlaşabildiği belirtildi.

Araştırma, genetik faktörlerin köpeklerin davranışlarında cinsten daha etkili olabileceğini gösterdi.