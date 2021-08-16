Araştırma: Kirli havada yapılan düzenli egzersiz bile ömrü uzatabilir

Hava kirliliği olan ortamlarda bile düzenli egzersizin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Canadian Medical Association" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Tayvan'da 2001-2016 yıllarında takip edilen 384 bin 130 yetişkinle ilgili veriler incelendi.

Düzenli egzersiz ile ince parçacıklı maddeye uzun süreli maruz kalmanın doğal nedenlerden ölüm riski üzerindeki etkisini araştıran uzmanlar, hareketsizlikle kıyaslandığında yüksek seviyede düzenli egzersizin, hava kirliliği olan bölgelerde bile faydalı olduğu ve ömrü uzatabileceği sonucuna vardı.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Şiang Çien Lao, "Düzenli spor, elverişsiz ortamlarda yaşayanlar için bile sağlığı iyileştirme stratejisi olarak kullanılmalı" değerlendirmesini yaptı.

Daha önce ABD, Danimarka ve Hong Kong'da yapılan küçük çaplı araştırmalar düzenli egzersizin hava kirliliği olan bölgelerde bile faydalı olduğunu ortaya koymuştu.