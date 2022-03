Araştırma: Kimyasal kirlilik insanlık için güvenli seviyeyi aştı

Bilim insanları, gezegeni tehdit eden kimyasal kirlilik miktarının, insanlığın bağlı olduğu küresel ekosistemlerin istikrarını bozacak seviyeye geldiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, yapılan yeni bir araştırma; pestisitler, endüstriyel maddeler, antibiyotiklerin arasında bulunduğu 350 bin sentetik kimyasalın içinde en büyük endişe verenin plastikler olduğunu gösterdi. Plastik kirliliğinin şu an Everest Dağı’nın zirvesine okyanusların derinliklerine kadar, her yerde olduğu belirtildi.

Araştırma, kimyasal kirliliğinin Dünya üzerindeki insan kaynaklı değişikliklerin istikrarlı durumdan çıktığı sınırı aştığını gösterdi. Kimyasal kirliliğin, Dünya sistemlerini biyolojik ve fiziksel süreçlere hasar vererek tehdit ettiği aktarıldı. Örnek olarak, pestisitlerin tüm ekosistemler için gerekli olan ve aslında hedef alınmayan böcekleri de yok ettiği gösterildi.

Bilim insanları, dokuz alandan beşinde 'güvenli sınırın' aşıldığını söyledi. Aşılan güvenli sınırlar şöyle sıralandı; küresel ısınma, vahşi yaşam alanlarının yok edilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, aşırı azot ve fosfor kirliliği.

Araştırmada yer alanlardan doktora adayı Patricia Villarrubia-Gobez “1950’den bu yana kimyasal üretiminde 50 kat artış görüldü. Bu miktarın 2050’de üç katına çıkması bekleniyor. Toplumların kimyasal üretim hızı, insanlık için güvenli bir çevrede olma amacıyla uyumu değil” dedi.

Kimyasal kirliliğin gezegen için bir sınırı aşıp aşmadığını tespit etmenin iklim krizi ve endüstriyel dönem öncesi atmosferdeki karbondioksit seviyesi gibi temel noktası olmadığı için daha karmaşık olduğu biliniyor. Aynı zamanda kullanım için kayıtlı 350 bin kadar kimyasal ürün olduğu bilinse de bunların yalnızca küçük bir bölümünün güvenlik açısından etkisi incelendi.