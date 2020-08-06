Araştırma: Karantina boyunca Türk kadınları, erkeklere kıyasla dört kat fazla ev işi yaptı

Yapılan bir araştırmaya göre; Koronavirüs karantinası sırasında Türk kadınları erkeklerden dört kat daha fazla ev ve bakım işi yaptı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir araştırmaya göre tecrit sırasında erkeklerin evde ciddi miktarda zaman geçirmiş olmalarına rağmen evdeki ücretsiz iş yükünün çoğunluğunu kadınların üstlendikleri görüldü.