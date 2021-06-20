Araştırma: Kahve, Parkinson'dan prostat kanserine çok sayıda hastalık riskini düşürüyor

Araştırmalar, kahve tüketiminin Parkinson'dan prostat kanserine, deri kanserinden intihara çok sayıda rahatsızlık riskini düşürdüğünü gösterdi.

The New York Times gazetesi, kahve tüketiminin fiziksel ve ruhsal sağlığa etkilerini ele alan araştırmaları derledi.

Kahvenin ana içeriği kafeinin incelendiği araştırmalarda, Parkinson, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet, böbrek taşı, depresyon, intihar, cilt ve prostat kanseri gibi pek çok hastalığın riskini düşürmekte etkili olduğu belirtildi.

Dünya genelinde yapılan çeşitli araştırmalar, günde 4-5 bardak kahve tüketmenin ölüm riskini azalttığı gösterdi. NYT haberinde ABD Kalp Birliği, New England Tıp Dergisi, Harvard Kamu Sağlığı Okulu gibi kurumların verileri derlendi

Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi'nin geçen yıl yayımladığı bir makalede, uygun miktar kahve tüketimi "sağlıklı yaşam tarzıyla" ilişkilendirilmişti.