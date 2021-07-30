Araştırma: Kadınların tıbbi ve bilimsel konferanslardaki süreçlere katılma oranı daha düşük

Bir araştırmaya göre, konferans tasarımındaki basit müdahaleler temsiliyette olumlu değişikliklere yol açsa da, kadınların tıbbi ve bilimsel konferanslardaki süreçlere katılma oranı erkeklere oranla daha düşük.

Akademisyenlerin profesyonel görünürlüğü için önemli olan tıbbi ve bilimsel konferansları dikkate alan araştırmacılar, Endokrinoloji Derneği'nin yıllık ulusal konferanslarından toplanan verilere dayanarak rapor hazırladı.

The Guardian'ın haberine göre, Imperial College London'dan Dr Victoria Salem, bu dengesizliğin şimdiye kadar düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek "Sistemde hareketsizlik var… ve bunun bir kısmı rol modellerle ilgili. Sözcü ve uzman ses olarak konuşan ve hareket eden daha fazla kadınımız yoksa, gelecek nesil bunu arzulamıyor" dedi.

"Yaklaşık beş sorudan biri kadınlardan geldi"

Salem ve meslektaşları, 2017 ve 2018 yıllarında Endokrinoloji Derneği konferansında gerçekleştirilen çok sayıda oturumdaki soruları ve yorumları analiz etti. Konferansa her yıl yaklaşık yarısı kadın bin delege katıldı. 2018 konferansı için yazarlar, kadınların katılımını iyileştirmeye yönelik müdahaleler gerçekleştirdi.

Delegelerin eşit cinsiyet dengesine rağmen, araştırmacılar kadınların 2017 konferansında daha az ve daha kısa soru sorduğunu buldu, yaklaşık beş soru veya yorumdan bir tanesi kadınlardan geldi. Her iki konferansta da erkeklerden gelen sorular toplamda iki saat 54 dakika, kadınlarda ise 56 dakika sürdü.

"Kadınların katılımını zorlaştırabilecek bir bilimsel kültür yarattık"

Erkek ve kadın davranışlarında hala açık farklılıklar olduğunu belirten Imperial College London'dan Kevin Murphy, “Kadınların katılımını zorlaştırabilecek bir bilimsel kültür yarattık. Pek çok erkek bundan son derece memnun… ama davranışlarımıza biraz bakmak bizim görevimiz" dedi.