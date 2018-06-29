Araştırma: Kadınlar kripto para birimlerine daha çok yatırım yapıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Hindistan’da kripto para birimlerine ilişkin gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, erkek yatırımcılara göre sayıları daha az olsa da, kadınlar kripto para birimine erkeklerden \"daha çok miktarda\" yatırım yapıyor.

Araştırma kapsamında Hindistan genelinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, kadınlar ortalama olarak kripto para birimlerine 2,000 dolar yatırım yaparken, erkekler 700 dolar ile kadın yatırımcıların yarısından da az yatırım yapıyor.

Yaklaşık olarak 60,000 kişinin katılımıyla Hindistan’ın kripto para birimi yatırımcılarının yoğunlaştığı büyük kentlerde Mayıs ve Haziran aylarında, ülkenin önde gelen kripto para birimi borsası Buyucoin’in gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına ilişkin Buyucoin ortak kurucusu ve CEO’su Shivam Thakral şöyle konuştu:

“Kripto para birimi endsütrisini ileriye taşıyacak olan yeni politika ve stratejileri belirlemek için böyle bir araştırma yürüttük.

“Kadınların bu endüstriye öncelik ediyor olmaları gibi oldukça güzel sonuçlarla karşılaştık.”

Araştırma sonuçlarında ayrıca Hindistan genelince kripto para birimi yatırımının en çok yapıldığı yerin yüzde 22.03 ile Yeni Delhi olduğu ve başkenti yüzde 14.42 ile Mumbai izlediği ve üçüncü sırada yüzde 13.91 ile Bangalore’un yer aldığı ortaya çıktı.

Sonuçlar son olarak Hindistan genelinde erkeklerin çoğunlukla 30’lu yaşlarında, kadınların ise 40’lı yaşlarında kripto para birimleri yatırımı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.