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Dünya

Araştırma: Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırma, kadınların köpekleri erkeklerden daha iyi anladığını ortaya koyuyor

23 Ocak 2018 14:58

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Yeni bir araştırma, kadınların köpekleri erkeklerden daha iyi anladığını ortaya koyuyor. Royal Society of Open Science\'da yayınlanan araştırmaya göre, kadınlar köpekleri daha iyi anlıyor.
Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, hırlayarak iletişim kurmaya çalışan köpeklerin ne istediğini erkeklere oranla daha iyi anlıyor.
Buna göre, araştırma kapsamında 18 köpeğin diğer köpeklerden yiyecek koruma, oyun oynama veya bir yabancıdan korkma tepkileriyle çıkardıkları hırlama sesleri kaydedildi.
Daha sonra kadın ve erkeklerden oluşan 40 katılımcıdan köpeklerin korku, eğlence, saldırganlık, umutsuzluk ve mutluluk ölçeklerinde ne hissettiğini tanımlamaları istendi.
Araştırma lideri Tamás Faragó, Broadly\'ye yaptığı açıklamasında, araştırma sonuçlarına ilişkin bulguları şöyle anlattı:
\"Son araştırmamız köpeklerin ve insanların, duydukları seslerden başkalarının ne hissettiğini anlamada  benzer beyin alanlarını kullandığını gösteriyor.
\"Görünüşe göre, dışarıdan gelen sesler memelilerde biyolojik olarak aynı kanaldan işleniyor.
\"Bu paylaşılan süreç de insanların yalnızca köpekleri değil, diğer memeli hayvanları da anlamasına yardımcı oluyor.
\"Kadınlar biyolojik açıdan da daha empatik ve duyarlı olmaları nedeniyle hırıltıların duygusal içeriğini daha iyi anlıyor.\" (Fotoğraflı)

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