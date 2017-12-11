Araştırma: İsveç'te sadece üç banka nükleer silah üretimine tolerans göstermiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Yayınlanan yeni bir rapora göre, İsveç\'teki bazı bankalar nükleer silah üretiminde bulunan şirketlere yatırım yapmaya başladı. Fair Finance Guide tarafından yapılan araştırmaya göre, İsveç\'in en büyük dokuz bankası arasından yalnızca üçünün, nükleer silah üretimi veya kullanımı içeren ekonomik anlaşmalar konusunda sıfır tolerans politikası bulunuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Nordea Bank\'ın \"gri alanda\" olduğu söylendi. Başka bir deyişle Nordea Bank, varlık yönetimi ve organizasyonlarında nükleer silahlara karşı sıfır tolerans politikası uygularken, nükleer silahlarla ilgili organizasyonlara borç verme konusunda bir politikaya sahip değil. Yerel medyada yer alan habere göre, Nordea Bankası\'nın enerji üzerine yoğunlaşan ve aynı zamanda nükleer silah üretimi üzerinde çalışan Rosatom isimli bir Rus şirketiyle anlaşma içinde olduğu söylendi.

Konuyla ilgili Nordea Bank, Rosatom şirketiyle \"birkaç yıldır\" anlaşma içinde olduklarını fakat şirkete sağlanan mali desteğin yalnızca nükleer enerji alanında olduğunu söyledi.