T24 LogoT24 Logo
Dünya

Araştırma: İsveç'te sadece üç banka nükleer silah üretimine tolerans göstermiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Yayınlanan yeni bir rapora göre, İsveç'teki bazı bankalar nükleer silah üretiminde bulunan şirketlere yatırım yapmaya başladı

11 Aralık 2017 19:24

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Yayınlanan yeni bir rapora göre, İsveç\'teki bazı bankalar nükleer silah üretiminde bulunan şirketlere yatırım yapmaya başladı. Fair Finance Guide tarafından yapılan araştırmaya göre, İsveç\'in en büyük dokuz bankası arasından yalnızca üçünün, nükleer silah üretimi veya kullanımı içeren ekonomik anlaşmalar konusunda sıfır tolerans politikası bulunuyor.
Araştırma sonuçlarına göre, Nordea Bank\'ın \"gri alanda\" olduğu söylendi. Başka bir deyişle Nordea Bank, varlık yönetimi ve organizasyonlarında nükleer silahlara karşı sıfır tolerans politikası uygularken, nükleer silahlarla ilgili organizasyonlara borç verme konusunda bir politikaya sahip değil. Yerel medyada yer alan habere göre, Nordea Bankası\'nın enerji üzerine yoğunlaşan ve aynı zamanda nükleer silah üretimi üzerinde çalışan Rosatom isimli bir Rus şirketiyle anlaşma içinde olduğu söylendi.
Konuyla ilgili Nordea Bank, Rosatom şirketiyle \"birkaç yıldır\" anlaşma içinde olduklarını fakat şirkete sağlanan mali desteğin yalnızca nükleer enerji alanında olduğunu söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAYayınlananFinance GuideAraştırmaNordea BankBaşkaYerelNordea BankasıRosatomRusKonuylaNordea Bank Rosatom

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24