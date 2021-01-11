Araştırma: İstanbulluların yüzde 56,5'i geçinecek kadar para kazanamıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi 'İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu'nu yayımladı. 28 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yaşayan 827 kişi ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise kasım ayına göre artarak yüzde 25,1 ile yüzde 25,9 olarak gerçekleşti.

Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,9, iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde olanların oranı ise yüzde 30,1 düzeyinde ölçüldü.

"Yüzde 39,7’si geçinecek kadar para kazanabiliyor"

Katılımcıların yüzde 56,5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39,7’si geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,8’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

"Yüzde 46,6 borç aldı"

Aralık ayında kasım ayına göre borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.

Katılımcıların yüzde 31,3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.