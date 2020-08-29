Araştırma: İş seyahatlerinin durması dünya ekonomisindeki küçülmeyi çift hanelere taşıyabilir

Koronavirüs (Covid-19) salgını uzaktan çalışma ve dijital toplantı olanaklarının artmasıyla durma noktasına gelen iş seyahatleri bir araştırmaya göre küresel ekonomide ciddi bir yer kaplıyor.

Dünya’nın haberine göre, Mastercard tarafından sağlanan verilerle Harvard Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’nin de içinde olduğu ülkelerde iş seyahatlerinin tamamıyla iptal edilmesi halinde, küresel ekonomideki küçülme çift hanelere çıkabilir.

Araştırmaya göre ülkeler arasında yapılan iş seyahatleri ile, seyahat eden ve edilen ülkelerin ekonomileri arasında doğrudan bağlantı bulunuyor, bu seyahatler ülkelerdeki mevcut ve yeni sektörleri etkiliyor.

Sadece Almanya'nın etkisi yüzde 4.82

Araştırma ticari ve banka kartı kullanımları baz alındı. Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi (Mastercard Center for Inclusive Growth) tarafından anonim olarak sağlanan ticari kredi ve banka kartı kullanımlarının incelenmesiyle yapılan çalışmaya göre, Almanya’dan yapılan iş seyahatleri tamamen iptal edilirse dünya ekonomisi yüzde 4,82 oranında küçülüyor.

Bu oranla dünya ekonomisini en çok etkileyen ülke olan Almanya’yı, yüzde 1,83 ile Kanada ve yüzde 1.02 ile ABD izliyor. İngiltere ve Güney Kore de iş seyahatlerinin dünya ekonomisine etkisi bakımından ilk beş ülke arasında yer alıyor. Türkiye’den yurt dışına yapılan iş seyahatlerinin iptali ise dünya ekonomisinin yüzde 0.06 küçülmesine yol açıyor. Bu oranla Türkiye, iş seyahatlerinin global ekonomiye etkisi bakımından 88 ülke içinde 22’nci sırada yer alıyor.

'Bizi de şaşırttı'

Harvard Growth Lab Direktörü Ricardo Hausmann, "Skype, FaceTime, e-posta gibi alternatiflerin yaygın şekilde benimsenmesine rağmen, iş seyahatlerinin dünya GSYİH'sinden daha hızlı büyüdüğü gerçeği bizi şaşırttı. Çalışmamıza göre dünya, iş seyahati yoluyla beyinlerdeki bilgi birikimini seferber ederek büyük fayda sağlıyor. Bu kanalın kalıcı olarak kapatılması, muhtemelen küresel GSYİH'de çift haneli bir kayıp anlamına gelecektir” diye konuştu.