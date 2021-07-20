Araştırma: Instagram, çocukları zayıflamaya yönelik içeriklere yönlendiriyor

"Sosyal ağlarda çocuk olma deneyimini" inceleyen araştırmaya göre Instagram'ın algoritmaları, spor gönderileriyle kısa süre ilgilenen gençleri, kilo verme içeriklerine yönlendiriyor.

The Guardian'ın haberine göre; "gizli müşteri" tekniklerini benimseyen araştırmacılar, gerçek çocukları yansıtan Instagram profilleri oluşturdu. Ardından, algoritmanın, "keşfet" sekmesinin eylemlere ne kadar hızlı karşılık vereceğini bulmak için gönderiler beğenmeye başladı.

17 yaşındaki bir kız adına kurulan hesap, bir spor giyim markasının Instagram keşfet sekmesinde görünen gönderisini beğendi, ardından “kilo verme öncesi ve sonrası” fotoğrafı paylaşan bir hesap önerilenlere düştü.

Araştırmacılar, keşif akışının aniden kilo verme yolculukları, egzersiz ve vücut şekillendirme ile ilgili önemli ölçüde içerik sunmaya başladığını buldu. Materyal genellikle "fark edilir derecede ince ve bazı durumlarda düzenlenmiş vücut şekillerini" içeriyordu.

İngiltere çocuk komiseri Dame Rachel de Souza “Çocukların çevrimdışı dünyada kendileri için uygun olmayan hizmetlere ve içeriklere erişmelerine izin vermiyoruz. O içeriklere çevrimiçi dünyada da erişememeliler" dedi.