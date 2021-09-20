Araştırma: İngiltere'de her beş yetişkinden biri porno sektöründe çalışmayı daha mantıklı buluyor

T24 Dış Haberler

Yeni bir araştırmaya göre, İngiltere'deki beş yetişkinden biri, maaşı yeterince yüksekse veya güvenli çalışma ortamı garanti edilirse, pornografi alanında kariyer düşünebileceklerini söyledi.

Pornografinin zararlı etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan yardım kuruluşları, Çıplak Gerçek Projesi için 18 yaş ve üzeri 2 bin 87 kişiyle anket yaptı.

Endüstrinin insanların yaşamları, ilişkileri ve akıl sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden, pek çok kişinin pornografi alanında kariyer yapmaya açık olmasının endişe verici olduğunu söyleyen yardım kuruluşlarına göre, 18-34 yaş arasındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 32'si, 55 yaş üstünün ise yüzde 8'i, porno sektöründen elde edilen paranın cazip olduğunu söyledi.

"Kendi patronunuz oluyorsunuz"

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve ürettikleri videoları kullanıcılara satma imkanı tanıyan sosyal paylaşım platformu OnlyFans'ın kendine güven duymasına yardımcı olduğunu ve kendisine sürekli gelir akışı sağladığını söyleyen 24 yaşındaki Madelaine Booth, "Bu harika çünkü kendi patronunuz oluyorsunuz ve kendi fiyatlarınızı kendiniz belirliyorsunuz. İstemiyorsanız bu kadar çaba sarf etmenize gerek yok. Hiç kimse gerçekten 9-5 bir iş sahibi olmak ya da her sabah uyanıp tuvaletin zeminini paspaslamak istemez" dedi.

"Kendimi boş, tükenmiş ve değersiz hissettim"

Sektörden ayrılmadan önce kariyeri boyunca 1 milyon dolardan fazla kazandığını söyleyen eski yetişkin porno oyuncusu Joshua Broome, "Porno endüstrisinde 1 milyon dolardan fazla kazandıktan sonra, toplumun başarı olarak resmettiği hiçbir şeyin gerçek mutluluk getirmediğini fark ettim. Kendimi boş, tükenmiş ve değersiz hissettim. Dışarıdan bakınca bütün bu parayı, şöhreti kazanmış, dergilere kapak olmuştum. Ancak, başımı yastığa koyduğumda üzgün ve yalnızdım" ifadelerini kullandı.