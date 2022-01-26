Araştırma: İlk Koronavirüs kapanmasında hava kalitesinin iyileşmesi 800'den fazla ölümü önledi

Yeni bir araştırmaya göre Koronavirüs kapanmalarının ilk safhasında hava kalitesinde yaşanan iyileşme Avrupa genelinde 800'den fazla hayat kurtarmış olabilir.

London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler sonucunda sokaklara daha az motorlu taşıt çıktı. Bu durumun hava kalitesinin iyileşmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Daha az motorlu taşıt kullanımı sonucunda nitrojen dioksit (NO 2 ) salınımında ciddi bir azalma görüldü.

47 Avrupa kentinde yapılan incelemede hava kalitesinin iyileşmesi sonucu en fazla Paris, Londra, Barselona ve Milano'da ölümün engellendiği belirtildi.

Araştırmaya göre hava kalitesinde yaşanan iyileşme ile 800'den fazla ölüm önlendi.