Araştırma: İklim kriziyle mücadele adımları atılsa bile Kuzey Kutbu buzulsuz bir yaz geçirebilir

T24 Dış haberler

Araştırmalar, Kuzey Kutbu'nda 2050 yılından önce buzulsuz bir yaz yaşanma tehlikesinin yaklaştığını ortaya koydu. Son bulgulara göre, buzsuz bir Kuzey Kutbu yazı iklim krizini körükleyen karbon emisyonları hızlıca düşürülse bile gerçekleşebilir.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmanın bulguları Kuzey Kutbu'nda buzulların yaz mevsiminde kalıcı bir şekilde yok olabileceğine ilişkin endişeleri olan bilim insanlarını alarma geçirdi. Karbon emisyonlarının yüksek seviyelerde kalması durumunda Kuzey Kutbu, karanlık ve soğuk kışta bile buzulsuz kalabilir. Bilim insanları bu ihtimali "felaket gibi" olarak tanımladı.

Kuzey Kutbu üzerinde uygu görüntüleri başladığı 1979 yılından beri yaz dönemindeki buzulların alanı yüzde 40, hacmi yüzde 70 oranında azaldı. 2019 yılında ise bu oranlar en düşük ikinci seviyeye ulaştı.

Hamburg Üniversitesi'nden Profesör Dirk Notz, "Eğer küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutarsak bile Kuzey Kutbu'ndaki buzullar 2050'den önce bir yaz yok olacak gibi görünüyor. Bu bizi çok şaşırttı" dedi.

Bilim insanları, karbon emisyonlarının kesilmesinin Kuzey Kutbu için en kötü senaryoyu önlemede önemli olduğunu ekledi.

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayımlanan yeni araştırmada dünya çapında 21 enstitünün iklim modelleri kullanıldı. İklim çalışmalarında Kuzey Kutbu Denizi'nin 2019'daki orandan yüzde 75 daha düşmesi durumunda buzulsuz kalacağı öngörülüyor.