Araştırma: İki kadeh şarap, yetişkinlerin günlük şeker limitini karşılıyor

30 şişeden fazla şarapla yapılan bir analiz, günde iki kadeh şarabın yetişkinler için günlük şeker limitine ulaşmaya yeteceğini gösterdi.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya’da Alcohol Health Alliance’ın yaptığı araştırma bazı şaraplarda şişe başına 59 grama kadar şeker olduğunu gösterdi.

Bağımsız bir laboratuvar, kırmızı, beyaz, rose, meyveli ve köpüklü şaraplar inceledi. Hiçbir şişede Britanya’da yasalara göre bulunması gereken besin değerleri tablosunun yer almadığına dikkat çekildi.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi, bir yetişkinin günde maksimum 30 gram şeker tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

Şaraplarda yapılan analizler, günde iki kadeh şarabın bu limite ulaşmaya yeteceğini gösterdi.

Daha hafif şaraplarda alkol düşük olsa da şeker oranının daha yüksek olduğu belirtildi.

Britanya’da içki şişelerinde de besin değerlerinin yer alması için kampanya yürütülüyor.