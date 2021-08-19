Araştırma: İki doz olan kişiler, Delta varyantına yakalandığında aşısızlar kadar virüs taşıyabilir

Britanya’daki Koronavirüs verileri temel alınarak yapılan bir araştırma, Koronavirüs aşıları ağır hastalığa ve ölümlere karşı ciddi seviyede bir koruma sağlasa da iki doz aşı olan kişilerin Delta varyantına yakalandıktan sonra aşısız birile aynı miktarda virüs taşıyabileceğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya verilerine göre, aşılar Koronavirüs’e bağlı hastane başvuruları ve ölümlerde ciddi miktarda düşüş sağladı. Öte yandan verilerin yeni analizi, iki doz aşı olan insanların enfekte olma riski daha düşük olsa da bir kere Delta varyantıyla enfekte olduklarında aşısız bir kişi kadar virüs taşıyabileceğini gösterdi.

Oxford Üniversitesi’nde epidemioloji profesörü Sarah Walker, “Aşıdan sonra Covid-19’a yakalanan insanlardan ne kadar bulaş yaşanabilir henüz bilmiyoruz. Örneğin aşısız kişilere göre yüksek seviyede virüsü daha kısa süre taşıyor olabilirler. Ancak yüksek seviye virüs taşıyabilecek olmaları bile Delta varyantına karşı henüz aşı yaptırmayan kişilerin umduğumuzdan daha büyük risk altında olduğunu gösteriyor”

Çalışma, aşı olan kişilerin de yüksek miktarda virüs taşımasının, virüsün bulaşını durduracak toplumsal bağışıklığın sağlanmasını geciktirdiğini gösterdi.

Britanya hükûmetinin Ulusal İstatistik Ofisi ve Oxford araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında 384 bin 500 kişiden alına 2.9 milyon burun ve boğaz örnekleri incelendi.