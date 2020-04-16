Araştırma: Hollanda'da kan bağışçılarının yüzde 3'ü Koronavirüs'e bağışıklık geliştirmiş

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Hollanda'da yapılan kan bağışları üzerinde inceleme sonucunda bağışçıların yüzde 3'ünün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için antikor geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Jaap van Dissel, henüz yayımlanmayan araştırmanın sonuçlarını parlamentoda paylaştı. Van Dissel, kan bankasından alınan örneklerle yapılan araştırmanın sonucunda "Eğer kan bağışçıları Hollanda nüfusu temsil ederse, o zaman Hollandalıların yüzde 3'ünde Koronavirüs'e bir noktada yakalandı. Bu da binlerce Hollandalı demek oluyor" dedi.

Araştırmanın ön bulguları yaş aralığına göre antikor varlığını inceledi. Buna göre 18 ve 20 yaş aralığındaki bağışçıların (688 kişi) yüzde 3.6'sında Covid-19 antikoru tespit edildi. Bu oranın bağışçıların yaşı arttıkça azaldığı belirtildi. Örneğin 71 ile 80 yaş aralığında hiç antikor tespit edilmedi.

Van Dissel, araştırmanın devam ettiğini fakat Covid-19 antikoru tespit edilen kişilerin bağışıklık kazanmış olabileceğini söyledi.