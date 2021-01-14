Araştırma: Hırsız şebekler, pazarlık yaparken elini güçlendirmek için turistlerin kıymetli eşyalarını hedef alıyor

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Bali'deki Uluwatu Tapınağı'ndaki maymunların, tarihi yapıyı ziyaret eden turistlerin taşıdığı hangi eşyaların pahalı olduğunu tespit edebildiği belirtildi.

Tapınaktaki şebekler, turistlerin değerli eşyalarını çalıp, karşılığında kendilerine yemek verilene kadar eşyaları geri vermemeleriyle tanınıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre araştırmacılar, turistlerin en değer verdiği eşyaların ne olduğunu algılayabiliyor ve karşılığında alacakları şeyi artırmak için bu bilgiyi kulanıyor. Lethbridge Üniversitesi'nin Psikoloji Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr Jean-Baptiste Leca, bu sebeple şebeklerin turistlerin rahatlıkla vazgeçebileceği toka gibi eşyaları yerine elektronik eşyaları hedef aldığını söyledi.

Araştırmaya göre şebeklerin en çok çaldığı eşyalar arasında cep telefonları, cüzdanlar ve numaralı gözlükler bulunuyor. Araştırmanın yazarlarından olan Leca, "Bu maymunlar, tapınak çalışanlarının uyarılarına rağmen değerli eşyalarını kapalı bir çantaya koymayan dikkatsiz turistlerin eşyalarını almakta uzman olmuş" dedi.

Tapınakta hayvanlar ve insanlar arasındaki teması 273 gün boyunca kayıt altına alan araştırma ekibi, şebeklerin daha değerli eşyalar karşılığında daha fazla yemek istediğini tespit etti.

Kayıtlara göre maymunlar ile insanlar arasındaki pazarlıklar dakikalar alıyor. En uzun pazarlığın 17 dakika sürdüğü ve 25 dakika sonunda eşyanın iade edildiği belirtildi.