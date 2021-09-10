Araştırma: Hindistan'da bir gündelik işçinin, yoğun bakım tedavisini karşılamak için 481 gün çalışması gerekiyor

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı (PHFI) tarafından yürütülen araştırmada, ülkede bir gündelik işçinin hastanede yoğun bakım tedavisinin bir bölümünü karşılamak için 481 gün çalışması gerektiğini hesaplandı.

Düzenli istihdama sahip bir Hintli ise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastane izolasyonunu karşılamak için 124 gün çalışması gerekiyor.

PHFI sağlık ekonomisi direktörü Sakthivel Selvaraj, Covid-19 tedavisinin yüksek maliyetlerinden açık ara en fazla etkilenenlerin gündelik işçiler olduğunu söyledi.

Pandemiden önce bile, Hintliler, yüksek tıbbi faturalar ve düşük kamu harcamaları nedeniyle dünyadaki en yüksek hastane masraflarını ödüyordu.

"55 milyon insan, tıbbi harcamalar nedeniyle yoksulluk sınırının altına düştü"

2018'deki bir başka PHFI raporu, 2011-2012'de sadece bir yılda 55 milyon insanın tıbbi harcamalar nedeniyle yoksulluk sınırının altına düştüğünü gösterdi.

Hindistan'ın yüksek mahkemesi, eyalet hükümetlerine özel hizmet sağlayıcıların hizmetlerine üst sınır koymalarını emretti, ancak kararlar nadiren uygulandı.

Bir hasta hakları grubunu yöneten Jayant Singh, teyzesi Covid-19'a sebebiyle hastaneye kaldırıldığında ailesinin neler yaşadığını anlattı.

Singh, Uttar Pradesh'teki hastanenin sadece "yatak tutmak" için 3 bin Euro talep ettiğini söyleyerek, “Kuzenim ambulans, yatak tutma ve diğer hizmetler için binlerce rupi ödemek zorunda kaldı. Tüm yardım çığlıklarına rağmen işler kötüye gitmeye devam ediyor” dedi.