Araştırma: Hava kirliliği Koronavirüs vakalarını etkiliyor

Yapılan son araştırma hava kirliliğinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı riskini, hastalığın seyrini ve ölüm oranını etkilediğini ortaya çıkardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Environmental Resource Economics dergisinde yayımlanan araştırma için Avrupa, ABD ve Çin'den toplanan veriler insanların uzun vadeli hava kirliliğine maruz kalmasının enfeksiyon ve hastaneye başvurma oranını yüzde 10, ölümleri yüzde 15 oranında arttırdığını ortaya koydu. Araştırmada ortalama nüfus yoğunluğu, hane büyüklüğü, meslek, obezite gibi 20'den fazla faktör de göz önünde bulunduruldu.

Hava kirliliğinin Covid-19 riskini arttırması üzerine yapılan araştırmada kirliliğin yalnızca 'büyük şehirlerle' bağdaştırılamayacağı da belirtildi. Örneğin hayvancılığın sık olduğu Hollanda'da hava kirliliğinin şehirlerden çok kırsal bölgelerde görüldüğü ortaya çıktı.

Bilim insanları hava kirliliği ve Koronavirüs arasında nedensel bir bağlantının kanıtlanmadığını vurgulasa da gelecek salgınlar için konunun detaylı araştırılması gerektiğini vurguladı. Bilim insanları hava kirliliğinin Covid-19 vaka sayısını ve hastalığın ağırlığını etkilediği konusunda hemfikir olsalar da bazıları net bir bağlantı kurulması için yeterli kanıt olmadığını savunuyor.