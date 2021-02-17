Araştırma: Hava kirliliği kısırlık riskini artırıyor

Hava kirliliğinin genel nüfusa yönelik tehlikesine dair yapılan ilk araştırma, kirliliğin kısırlık tehlikesini ciddi bir şekilde artırdığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de küçük partikül kirliliğinin ortalama yükseklikte olduğu yerlerde yaşayan 18 bin çift üzerinde yapılan araştırma, hava kirliliğinin kısırlık riskini yüzde 20 oranında artırdığını gösterdi.

Bilim insanları, araştırmanın hava kirliliğinin tam olarak ne şekilde üremeye hasar verdiğini tespit etmediğini ancak kirlilik partiküllerinin vücutta enflamasyona neden olduğu, bunun da yumurta ve sperm üretimini etkileyebileceğini söyledi.

Çin'deki araştırma Environmental International dergisinde yayımlandı. Çalışmanın verileri 18 bin 571 çiftle yapılmış anketler ve mülakatlar sonucu oluşturuldu.

Başka bir araştırmada ise ABD'de bir doğum kliniğine katılan 600 kadın incelenerek hava kirliliği ile yumurtalıklarda az sayıda yumurta olduğu arasında ilişki tespit edildi.