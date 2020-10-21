Araştırma: Hava kirliliği geçen yıl yarım milyon bebeğin ölümüne neden oldu

Yapılan bir araştırma, geçen yıl hava kirliliği nedeniyle yarım milyona yakın bebeğin doğduktan sonra bir ay içinde hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Küresel Hava'nın Durumu 2020 raporunda hava kirliliğinin yeni doğmuş bebeklerin sağlığına yönelik oluşturduğu tehditin boyutu ortaya çıktı. 2019'un incelendiği verilere göre, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde yarım milyona yakın bebek dünyaya geldikten sonra 1 ay içinde hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybetti.

Hava kirliliğinin bebeği anne karnındayken etkilediği; bu durumun da erken doğuma ya da düşük kilolu doğuma neden olduğu belirtildi.

Doğduktan sonra bir ay içinde ölen yaklaşık 500 bin bebeğin yaklaşık üçte ikisinin kapalı alan kirliliğinden etkilendiği belirtildi.

Doktorlar, düşük kiloyla doğan çocukların çocuk enfeksiyonları ve zatürreye daha açık olduğunu söylüyor.

2019'da hava kirliliğine bağlı 6.7 milyon ölüm

2019 yılında yaşanan ölümlerin en az 6.7 milyonu, hava kirliliğine bağlı uzun vadeli nedenlerden kaynaklandı. Hava kirliliğine maruz kalmanın kalp krizi, diyabet, akciğer kanseri ve diğer kronik akciğer hastalıklarını tetiklediği belirtiliyor. Hava kirliliği, küresel anlamda ölüm sebepleri arasında dördüncü sırada; sigara kullanımı ve kötü beslenmenin altında yer alıyor.