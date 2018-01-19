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Yaşam

Araştırma hastanesinde 70'in üzerinde sağlık personeli öğle yemeğinden zehirlendi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı

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19 Ocak 2018 00:35

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 70'in üzerinde sağlık personeli öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 61 kişi yapılan tahlillerin ardından taburcu edilirken 9' u tedavi altına alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde öğle yemeği yiyen hastanenin çeşitli birimlerinde çalışan 70'in üzerinde personel, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise gitti. Burada tahlilleri yapılan hastane personelinden 9'u tedavi altına alınırken, diğer kişiler ise tahlilleri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere yemekten numuneler aldı. Sağlık personelinin neden zehirlendiği uzmanlar tarafından yapılacak incelemeden sonra tespit edilecek. (DHA)

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