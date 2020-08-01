Araştırma: Hastalıklara karşı maske takan insanlar diğer önlemleri de göz ardı etmiyor

Yapılan yeni bir araştırma insanların belli hastalıklarda alınan maske takma önlemini uyguladığında hastalıktan korunmak için sunulan diğer önlemleri de dikkate aldığını ortaya koydu.

CNN'de yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi ve King's College'den araştırmacılar, Covid-19 önlemlerine bağlı olarak maske kullananların diğer önlemleri göz ardı edip etmediğini araştırdı. Araştırmanın sonunda yapılan açıklamada "Pek çok kamu sağlığı kurumu, yüzü kapatmanın Sars-CoV-2'nin yayılmasını azaltmada yardımcı olacağı sonucuna ve maske kullanımının el hijyeninde negatif bir etkisi olmayacağına dair kısıtlı kanıta ulaştı" ifadeleri yer aldı.

Araştırma için Covid-19 dahil olmadan geçmişte grip gibi solunum yolları hastalıklarında maske kullanımına dair 22 sistematik incelemeye bakıldı. El hijyeninin araştırıldığı 6 kontrollü test süreci incelendiğinde maske takmanın insanlarda el yıkama ya da dezenfekte etme sıklığını değiştirmediği ortaya çıkardı. Pek çok örnekte maske takanların ellerini daha çok yıkadığı ortaya çıktı.

Araştırmanın yapılma nedeni bazı bilim insanlarının insanların hastalıklarda maske takmak gibi bir önlemi aldığında diğer önlemleri göz ardı etmeye daha yatkın olduğunu düşünmesi oldu.