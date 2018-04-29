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BBC Türkçe

Araştırma: 'Hamilelik sırasında içilen sigara bebeğin karaciğer hücrelerine zarar veriyor'

Hamilelik sırasında içilen sigaranın bebeğin hücrelerine verdiği zararın boyutları yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya çıktı. Bilim insanları, sigarada bulunan kimyasal maddelerin bebeğin özellikle gelişmekte olan karaciğer hücrelerine zarar verdiğini o

29 Nisan 2018 20:30

Hamilelik sırasında içilen sigaranın bebeğin ciğerlerine verdiği zararın boyutları yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya çıktı. Bilim insanları, sigarada bulunan kimyasal maddelerin bebeğin özellikle gelişmekte olan karaciğer hücrelerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Archives of Toxicology dergisinde yayımlanan makaleye göre Edinburgh Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, sigaranın bebeğe zararlarını ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Araştırmada sigaradaki kimyasal maddelerin karaciğer hücrelerine zararına bakmak için, gelişen bir embriyonun henüz farklılaşmamış 'pluripotent hücreler'i kullanıldı.

Sigaralarda bulunan kimyasal karışıma benzer bir karışım bu hücrelere verilip anne sigara içtiğinde bebeğe olası etkilerinin simulasyonu oluşturuldu.

Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. David Hay, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, "Sigara içmenin cenine zararları biliniyor ancak bunu daha ayrıntılı olarak araştıracak araçlarımız henüz yok" derken, yeni yöntemi "Bu yaklaşımla birlikte yenilenebilir dokularla ilgili elimizde bulunan kaynaklar, sigaranın ceninlere hücresel etkilerini anlamamıza yarayacak" öngörüsünde bulundu.

Karaciğer, metabolizmanın düzenlenmesi ve zehirli maddelerin vücuttan atılmasında hayati önemde bir iç organ. İçinde yaklaşık 7 bin kimyasal madde bulunan sigara, ceninsel organizmalarda kalıcı hasarlar bıkarabiliyor.

Glasgow Üniversitesi ve Aberdeen Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü başka bir araştırma da sigaranın dişi ve erkek ceninlere farklı etkileri olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada erkek dokularında siroz belirtilerine rastlanırken, dişi dokularda hücre metabolizmasının daha büyük hasar gördüğü sonucuna ulaşıldı.

Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paul Fowler, sigaranın gelişme sürecindeki cenine zararlarını araştırmayı sürdüreceklerini söyleyip, "Bizim araştırmamız, dişi ve erkek ceninlere sigaranın nasıl farklı zararlar verdiğine yönelik mühim bir projenin bir parçası" dedi.

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HamilelikBilimToxicologyEdinburghDr David HayKaraciğerAberdeenProf Dr Paul Fowler

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