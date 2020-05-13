Araştırma: Hamile kadınların Koronavirüs'ü ağır geçirme riski diğer kadınlardan fazla değil

Geniş kapsamlı bir araştırma, hamile kadınların yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) diğer kadınlardan daha ağır geçirme riskinin yüksek olmadığını ortaya koydu. Britanya'da hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırma, hamile kadınların binde 4,9'unun hastaneye başvurduğunu, başvuranların 10'da birinin yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

The Independent'da yer alan habere göre, 1 Mart ve 14 Nisan arasında Britanya hastanelerine teyitli Koronavirüs vakaları olarak kabul edilen 427 hamile kadının deneyimlerini inceleyen rapor; siyah ve diğer etnik azınlıklardan hamile kadınların virüs yüzünden hastaneye başvurmasının daha olası olduğunu belirledi.

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, artık hamile kadınlar şiddetli Kovid-19 komplikasyonlarına nüfusun genelinden daha fazla maruz kalmıyor. Ancak ciddi şekilde hastalanan hamilelerin çoğu, gebeliğin üçüncü üç aylık dönemindeydi.

"Hamile kadınların binde 4,9'u hastaneye başvuruyor"

Çalışma, 28. haftadan ve doğuma kadar devam eden bu dönemdeki kadınların kendilerini korumak için sosyal mesafeye uyması gerektiğine dikkat çekiyor. Kraliyet Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji’yle birlikte çalışan araştırmacılar, Britanya'da hamile kadınların binde 4,9’unun Koronavirüs nedeniyle hastaneye gittiğini belirledi. Bunların yaklaşık 10’da biri yoğun bakıma ihtiyaç duyarken, 5 kadın hayatını kaybetti.

Raporun baş araştırmacısı Profesör Marian Knight, şunları söyledi: "Çok az sayıda hamile kadın Covid-19 yüzünden ağır hastalanıyor ve ne yazık ki bazı kadınlar yaşamını yitirdi. Kalbimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Siyah ve etnik azınlık gruplardan daha fazla hamile kadının KCvid-19 yüzünden hastaneye başvurması endişe verici ve bunun acilen soruşturulması gerekiyor.Hastaneye başvuran hamile kadınların çoğu 6 aydan uzun süredir hamileydi, bu da gebeliğin ilerleyen aşamalarında sosyal mesafe önlemlerinin sürdürülmesinin önemini vurguluyor. Özenli sosyal mesafe tedbirlerine ilişkin mevcut yönergeleri takip etmek enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olacaktır."

"Virüsün anneden bebeğe geçme ihtimali düşük"

Yeni araştırma için Leeds ve Birmingham üniversitelerinin yanı sıra Imperial College ve King's College London'la çalışan araştırmacılar, Koronavirüs bulaşan annelerden doğan bebeklerin sağlık durumunun genellikle iyi olduğunu belirledi.

Doğan 20 bebekten birinin Koronavirüs testi pozitif çıkarken, bu bebeklerin de sadece yarısının doğduktan hemen sonra pozitif test sonucu verdiği bildirildi. Araştırmacılara göre bu durum, enfeksiyonun anneden bebeğe geçme ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi.

Raporda daha yaşlı anne adaylarının, aşırı kilolu hamile kadınların ve yüksek tansiyon, diyabet ve altta yatan başka sağlık sorunlarından mustarip hamile annelerin Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatmasının daha olası olduğu ifade edildi.