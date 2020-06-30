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Araştırma: Güney Kutbu'ndaki sıcaklık, küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla arttı

30 Haziran 2020 16:47

Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiği tespit edildi.

Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümü’nden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

Çalışmada 1989-2018'de Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

Clem, yaptığı açıklamada, Güney Kutbu'nun eskiden sıcaklıktan etkilenmediğini ama yaptıkları çalışmanın artık durumun böyle olmadığını gösterdiğini belirtti.

Çalışmada bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

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