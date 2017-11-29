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Dünya

Araştırma: Güney Amerika’da yerliler ateş sayesinde hayatta kaldılar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Tarihöncesi köylülerin çok büyük miktarda mısır ekerek, Güneybatı Amerika’nın kuru hava koşullarında hayatta kaldığı teorisine karşı çıkan Cincinnati Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Alan Sullivan, yaklaşık bin

29 Kasım 2017 14:57

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Tarihöncesi köylülerin çok büyük miktarda mısır ekerek, Güneybatı Amerika’nın kuru hava koşullarında hayatta kaldığı teorisine karşı çıkan Cincinnati Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Alan Sullivan, yaklaşık bin yıl önce insanların rutin olarak ormanların alt bitki örtüsünü yaktıklarını ve böylece yaban otlarından kurtulduğunu savunuyor.
“Mısır bitkisinin tarihöncesinde çok önemli olduğu konusunda bir tutuculuk var” diyen Sullivan, “Milattan önce 1200 ve 900 yılları arasında Arizona bölgesinde insanların mısıra bağımlı olduğu düşünülüyor” diye ekledi.
İki bin ayrı kazı alanını inceledikten sonra, mısır ekimi ile ilgili çok az sayıda kanıt bulunduğuna ilişkin pek çok makale yayınlayan ve tarih öncesi dönemlerde yetişen mısır ise günümüzdeki mısırlar gibi olmadığının altını çizen Sullivan, bulgularını Boston Üniversitesinde özetledi.
Sullivan, bölgedeki incelemeleri sonucunda, insanların ateş kullanarak ya da keserek yabanıl otları yok ettiğini ve böylece yenebilir yaprakların, yemişlerin ve tohumların yetişmesine olanak sağladıkları sonucuna vardığını söyledi.
Sullivan, tarih öncesi insanların beslenme alışkanlıklarını incelediğinde, onların yüksek kalorili yemişler ve meyvelerle beslendiği sonucuna ulaştığını söyledi. (Fotoğraflı)
 

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