Araştırma görevlilerinin sorunları Meclis’te

Asistanlar üniversitede sabahladı

Ağırbaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Yüksek Öğretim Kurumunca çıkarılan 31 Temmuz 2008 tarihli yönetmeliğin, asistanların doktora düzeyindeki çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini öne sürdü.Hükümetin, merkezi sınavla araştırma görevlisi olanların lisansüstü eğitime bağlı olmayan asistan kadrosuna göre yeniden atanması ile ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmek isteyen Ağırbaş, "Hükümet, nitelikli, yetişmiş araştırma görevlilerinin kıyımına sessiz mi kalacaktır?" sorusunu yöneltti.Ağırbaş, üniversitelerin kadro ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapılıp yapılmayacağını da sordu.