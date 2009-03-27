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Yaşam

Araştırma görevlilerinin istihdamı davalık oldu

Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç, YÖK'ün, araştırma görevlilerinin istihdamına ilişkin aldığı kararıyla ilgili dava açtıklarını bildirdi.

27 Mart 2009 02:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, YÖK'ün, araştırma görevlilerinin istihdamına ilişkin aldığı kararın, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle uygulamasının durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtıklarını bildirdi.

Üniversitelerde YÖK'e karşı direniş

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç'in, araştırma görevlilerinin mağduriyetlerini gidermek için mücadele etmelerini, "üniversitelerde YÖK'e karşı bir direniş başlatmak yönündeki bir çaba" olarak değerlendirdiğini öne sürdü.

YÖK'ün, öğretim elemanlarının atanmasına yönelik yeni yönetmeliği ve kurul kararına göre, üniversitede doktoralarını tamamlayan binlerce araştırma görevlisinin kadroya geçmek yerine işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını savunan Kılıç, Yükseköğretim Kanunu'na göre üniversitelerde araştırma görevlilerinin iki şekilde istihdam edildiğini ifade etti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Birincisinde 33/a maddesine göre araştırma görevlileri, rektör tarafından bu kadrolara üç yıllığına atanmaktadır. İkincisinde ise araştırma görevlileri, burslu öğrenci statüsüne indirgenerek bir yıllığına atanmaktadır.

Doktora diplomalı işsizler

Bugüne kadar pek çok üniversite 50/d kadrosundaki araştırma görevlilerini doktoraları bittiğinde daha güvenli kadro imkanı sağlanan 33. maddeye geçirerek istihdam ediyorken, YÖK tarafından yapılan değişiklikle bu tür geçişlerin önü kesilmiş, binlerce araştırma görevlisi, elinde doktora diploması olmasına rağmen işsiz kalma tehlikesiyle baş başa bırakılmıştır.

YÖK Genel Kurulunun 26 Kasım 2008 tarihli kararıyla 50/d'ye göre istihdam edilenlerin, doktoralarını bitirdikten sonra işlerine son verilmesi istenmiştir. Bu durum bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalara ve hukuka aykırı olduğu için sendikamız tarafından uygulamanın durdurulması için Danıştayda dava açılmıştır."

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