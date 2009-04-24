Araştırma görevlilerinden protesto

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Araştırma görevlilerinin istihdamı davalık oldu

Araştırma görevlilerinin sorunları Meclis’te

Asistanlar üniversitede sabahladı

‘Saltanat YÖK’ün üniversiteler bizim’

YÖK binasına yürüyen 300 araştırma görevlisine, Eğitim- Sen üyelerinin de destek verdiği protestocular, `Yusuf Ziya Özcan 50/d'ye geçsin', `Doktoralı işsiz olmayacağız', `Burslu asistan olmayacağız' ve `Saltanat YÖK'ün, üniversiteler bizim' sloganları attı.Bilkent Üniversitesi Kampusu'ndaki YÖK binası önüne yürüyen yaklaşık 300 kişilik araştırma görevlilerine, Eğitim- Sen üyeleri de destek verdi. `Yusuf Ziya Özcan 50/d'ye geçsin', `Doktoralı işsiz olmayacağız', `Burslu asistan olmiyacağız' ve `Saltanat YÖK'ün üniversiteler bizim' sloganları atan grup, YÖK binası önünde eylemlerini sürdürdü. Burada taleplerini dile getiren dosyayı YÖK'e teslim eden araştırma görevlileri adına bir basın açıklamasında bulunuldu. Eğitim- Sen adına yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:``YÖK, uzun süredir üniversiteyi piyasacı bir mantık temelinde yeniden yapılandırmaya ve bu doğrultuda üniversite çalışanlarının iş güvencelerini yok eden düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. Son olarak geçen yıl 31 Temmuz tarihinde çıkardığı Yönetmelik ve 26 Kasım tarihinde almış olduğu Yürütme Kararı ile binlerce araştırma görevlisini işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. YÖK Başkan Vekili İzzet Özgenç'in, haklı taleplerini dillendiren araştırma görevlilerini dikkate almak yerine onları birer `koçbaşı' olarak nitelendirmesi YÖK'ün üniversiteye nasıl baktığının açık bir göstergesidir. YÖK tarafından yürütülen süreç, aynı zamanda daha belirgin hale gelen siyasi kadrolaşma faaliyetiyle kol kola gitmekte, zaten zayıflatılmış üniversite özerkliğini tamamen kağıt üzerinde bırakmaktadır.''