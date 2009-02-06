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Yaşam

Araştırma görevlileri işsiz!

Eğitim Sen Genel Başkanı Kılıç, araştırma görevlilerinin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

06 Şubat 2009 02:00

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "araştırma görevlilerinin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını" ileri sürdü.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğretim elemanlarının atanmasına yönelik yeni yönetmeliği ve kurul kararına göre, üniversitede doktoralarını tamamlayan binlerce araştırma görevlisinin kadroya geçmek yerine işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Yönetmeliğe göre, doktoralarını tamamlayan araştırma görevlilerinin, üniversiteyle ilişiğinin kesileceğini belirten Kılıç, "Yıllarca her türlü zorluğa göğüs gererek çalışmalarını sürdüren araştırma görevlileri, işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır" dedi.

Kılıç, mevcut sistemin, "genç akademisyen kıyımı ve onların karın tokluğuna bile olmayan koşullarda, güvencesiz olarak çalıştırılması üzerine kurulduğunu" öne sürerek, sendika olarak örgütsel ve hukuksal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

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