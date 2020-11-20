Araştırma: Çocuklarda çevre ve iklim bağlantılı anksiyete artıyor

İngiltere'de yapılan bir anket, çocuk ve ergen psikiyatrlarının yarısından fazlasının çevre konusunda anksiyete sorunu yaşayan danışanlarla karşılaştığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, iklim krizinin gençlerin ruh sağlığındaki etkisi gözler önüne serildi. Genç insanlarda çevre bağlantılı anksiyetenin genel nüfustan dikkati çeken derecede daha fazla olduğu belirtildi.

Royal College of Psychatrists, Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı çalışan üyeleriyle yapıtğı ankette "Son yılda çevre ve ekolojik konularla ilgili stres yaşayan hastalarınız oldu mu?" sorusunu sordu. İngiltere'deki çocuk ve ergen psikiyatrlarının yüzde 57.3'ü "Oldu" yanıtını verdi. Genel yaş grubunda yapılan anket sonucu ise yüzde 47.9'un çevre anksiyetesi olan hastalarla karşılaştığını ortaya koydu.

Royal College of Psychiatrists'in Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Fakültesi Başkanı Bernardka Dubicka, genç jenerasyonun gelecek ve gezegenle ilgili sürekli bir endişe taşıdığını söyledi. Bu endişeye sosyal medyadan baskılar, yanlış bilgilere dair şüpheler ve Covid-19 pandemisinin eklendiğini belirtti.

Dubicka, "Son yıllarda yeni sorunlar meydana geldi. Bütün bunlar kendi geleceklerin yanı sıra gençlerin dert ettiği şeyler hâline geldi" dedi. Dubicka, çevre endişesinin doğal olduğunu ancak ekstrem seviyelere gelirse diğer ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebileceğini söyledi.

Royal College of Psychiatrists, bu yıl her yıl gerçekleştirdiği konferansın konusunu "ekolojik kriz" olarak belirledi ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini açıkladı.