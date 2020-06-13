Araştırma: Genç erkekler 21. yüzyılda daha az seks yapıyor

2000-2018 döneminde 18-44 yaş arası yaklaşık 10 bin erkek ve kadınla yürütülen araştırma kapsamındaki erkeklerin üçte biri, geçen yıl bir partnerle seks yapmadığını söylerken, cinselliğin yerini sosyal medya ve elektronik oyunlar almış gözüküyor.

Araştırmaya göre ABD’de 18-24 yaş arasındaki erkeklerin yaklaşık üçte biri geçen yıl cinsel ilişkiye girmediğini bildirdi. Bu durum, 25-34 yaş arasındaki erkeklerle kadınlarda da artıştaydı.

Sputnik'te yer alan habere göre 2018 yılında 18-24 yaş arasındaki erkeklerin sadece yüzde 37’si ve 25-34 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 50’si hafta bir ya da daha sık seks yaptığını bildirdi. 2000’lerin başında bu oran ilk grupta yüzde 52, ikinci grupta yüzde 65’ti.

2018 yılında 18-24 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 31’i ile kadınların yüzde 19’u geçen yıl cinsel faaliyette bulunmadığını söyledi.

Oysa 2001 yılında geçen yıl cinsel faaliyette bulunmadığını söyleyen bu yaş grubundan erkeklerin oranı yüzde 19, kadınların yüzde 15’ti.

Yoğun iş temposu olumsuz etkiliyor

Araştırmacılar, seks yapma sıklığındaki azalmanın nedenleri arasında hem yoğun çalışmayı hem de işsizliği, işin ve özel ilişkilerin verdiği stresi ve tek başına eğlenme şekillerinin yaygınlaşmasını saydı.

San Diego Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Jean Twenge, araştırmaya eşlik eden editoryâl yazısında, geçmişe kıyasla insanların gece önlerinde yapmak için pek çok seçenek bulunduğunu ve her iki partner de sosyal medya, elektronik oyunlar ya da ekrandan dizi-film izleme maratonuna girdiğinde cinsel faaliyet başlatma fırsatlarının azaldığını belirtti.

Cinsel faaliyetlerinin azaldığını bildirenlerin oranı 2016-18 arası yüzde 16.5’e çıkarken, bu oran 2000-2002 arasında yüzde 9.5’ti. Cinsel faaliyetlerinin azaldığını söyleyenlerin çoğunluğu ise evlenmemiş heteroseksüel erkekler.

Eşcinsel erkekler faal

Evlenmemiş kadınlar arasında cinsel faaliyet sıklığı büyük oranda aynı kalırken, eşcinsel erkeklerin cinsel faaliyetlerinde herhangi bir düşüş gözlenmedi.

Seks yapmama hali, işsiz ya da düşük gelirli erkekler ve öğrenci konumundaki erkeklerle kadınlarda daha yaygındı. Yüksek sosyoekonomik statüsü olan erkekler ve üniversite mezunu kadınların tersine, bazı genç erkekler, heteroseksüel ilişki kurmakta zorlandıklarını bildirdi.

İşsizlik seksi azaltıyor

Sputnik’teki habere göre, araştırmayı yürüten ve kaleme alan İsveç’in Karolinska Enstitüsü’nden Peter Ueda, “Daha yüksek gelir, partner aramak için daha fazla kaynak anlamına geliyor ve kişiyi partnerlerin gözünde daha arzulanır kılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, araştırmanın yürütüldüğü 2000-2018 dönemi sonrasında gelen Koronavirüs pandemisinin geniş kesimleri işsiz bırakması ve virüs bulaşması korkusuna sokması nedeniyle, bu eğilimin daha da artmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.