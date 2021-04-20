Araştırma: Finlandiya ordusundaki 'kardeşler arası sessizlik kültürü' çok sayıda taciz ve istismar vakasının gözardı edilmesine neden oldu

Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler ile ilgili bir rapor, cinsel tacizin yaygın olduğunu, ama 'kardeşlik ve suskunluk kültürü' nedeniyle vakaların ortaya çıkmadığını gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Finlandiya devlet yayın kurumu Yle'nin haberi, güçlü bir hiyeraşiyle birleşen erkeklerararası örtük bir 'kardeşlik' anlayışının 'suskunluk iklimi' ve 'sorunları halının altına süpürme eğilimine' yol açtığı belirtildi.

Finlandiya Silahlı Kuvvetleri içindeki 'suskunluk kültürünün', üslerinden istismar gören askerlerin bunu şikayet etmesini engellediği ortaya çıktı. Finlandiya Silahlı Kuvvetler ve Sınır Muhafızları mensuplarını temsil eden Subaylar Sendikası Başkanı Ville Viita konuyla ilgili "Eğer herhangi bir eleştiri yaparsanız bu kariyerinize zarar verebilir" dedi.

Yle, bu haber için 14 eski ve yeni Silahlı Kuvvetler personeliyle, savcılar ve çeşitli uzmanlarla görüştü. Araştırmayla ilgili ek bilgiler Silahlı Kuvvetler içi belgeler, mahkeme kayıtları ve Ombudsman şikâyetlerinde tespit edildi.

Son 10 yılda Helsinki Temyiz Mahkemesi'ne giden 130 askeri suç dosyasını inceleyen Yle ekibi, mahkumiyet alanlardan 20'sinin üst düzey subaylar olduğunu saptadı. İşledikleri suçlar ise üst rütbeli konumlarını kötüye kullanmak, hizmet suçu işlemek, cinsel taciz, görevliler arasında ayrımcılık, kayırmacılık, alt rütbedekilere zorbalık, iş yerinde alkol kullanımının kötüye kullanılması diye sıralandı. Pek çok vakada suistimal uzun yıllar herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan devam etmişti.

Üniversitede edinilen 'kardeşlik' kodu

Tampere Üniversitesi İşyeri Araştırma Merkezi, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri içinde sorunları saklama eğilimini teyit etti. Merkez'in araştırmacısı Katri Otonkorpi-Lehtoranta, subayların birbirlerine yönelik davranış kodlarının temelinde yatan kardeşlik anlayışının Ulusal Savunma Üniversitesi'nde şekillendiğini belirterek "Bir subayın şikayetlerini dile getirmesi bu 'kardeşliğe' meydan okuma olarak düşünülüyor ve kariyer riskleri doğuruyor" dedi.