Araştırma: Farelerin, duygularına göre surat ifadeleri değişiyor

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Limon yediğimizde suratımızı buruşturmaktan güneşin altında otururken gülümsemeye, hissettiklerimizi gösterebildiğimiz birçok surat ifademiz var. Bilim insanları, farelerin de benzer bir şekilde hissettiklerini surat ifadelerine yansıtabildiğini keşfetti.

Araştırma ekibinde yer alan Max Planck Nörobiyoloji Enstitüsü'nden Dr. Nadine Gogolla, "Fareler, altında yatan duyguya bağlı olarak surat ifadelerini değiştiriyor" dedi.

Journal Science'da yer alan makaleye göre Gogolla ve ekibi, fareleri farklı tetikleyicilere maruz bıraktı. Bu tetikleyiciler arasında kuyruğa verilen elektroşok, tatlı yemekler ve mide bulantısına sebep olan lityum klorür enjeksiyonları vardı.

Araştırmacılar surat ifadesi değişimlerinin fark edilebilir olduğunu söylerken, abartılı bir ifade bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşayacağını ifade etti. Örnek olarak kuyruklarına elektrik verildiğinde acı hisseden fareler, kulaklarını geriye çekti ve çenesini indirdi.

Ekip, bu ifadeleri daha iyi inceleyebilmek için fotoğraflardaki farklılıkları tespit eden ve diğer fotoğraflarla kıyaslayan bir teknoloji kullandı.