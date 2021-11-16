Araştırma: Facebook ve Instagram, 18 yaş altı kullanıcıların internet aktivitelerini takip ediyor

Yapılan bir araştırma, Facebook ve Instagram’ın 18 yaş altındaki kullanıcıların internet arama aktivite verilerini topladığını tespit etti.

Üç kampanya örgütünün yaptığı araştırma, Facebook ve Instagram’ın 18 yaş altı kullanıcıların internet aktivitelerine ilişkin verileri topladığını tespit etti.

Facebook ve Instagram’ı barındıran şirket Meta, 18 yaş altından elde edilen verilerin şirketin algoritmayla yürütülen reklam hizmetlerinde kullanılmadığını iddia etti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e bir açık mektup gönderen 44 kuruluş, Facebook’un genç kullanıcıları takip unsuru haline getiren veri toplama işini bırakmasını istedi.