Araştırma: Evden çalışma iş yükünü artırdı; çalışanlar şirket içi iletişimin mesai saatleriyle sınırlandırılmasını önerdi

T24 Dış Haberler

Yapılan iki araştırma, Koronavirüs pandemisi sırasında evden çalışanların, pandemi öncesi döneme göre masa başında daha uzun süre geçirdiği, daha fazla iş yüküyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan çalışanların yüzde 55'i şirket içi iletişimin mesai saatleriyle sınırlandırılmasını önerdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, işletme destek şirketi NornVPN Teams'in verileri, Britanya, Avusturya, Kanada ve ABD'deki evden çalışanların bilgisayarlarının açık olduğu sürenin pandemi öncesi döneme göre günde iki saatten fazla arttığını ortaya koydu.

Veriler, Britanya'da evden çalışanların haftalık çalışma süresinin yüzde 25 arttığını, Hollanda'da da ise çalışanların bilgisayarlarını kapama saatinin akşam 8 olduğunu gösterdi.

Başka bir araştırma ise, Britanya'da çalışanların yüzde 44'ünün bu yıl geçen yıla oranla daha çok çalışmak zorunda kaldığını gösterdi.

Anketler, evden çalışanların daha kısa öğle molalarına çıktığı, hastayken de çalıştığını ortaya çıkardı. Evden çalışan kişilerin "dinlenme saati" ile "iş saati" arasındaki farkın giderek azaldığı belirtildi.

Çalışanlara çözüm olarak şirketlerinden ne beklediği sorulduğunda yüzde 55'i, şirket içi iletişimin mesai saatleriyle sınırlı tutulmasını önerdi.