Araştırma: Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 3 bin 265 kişi ile yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 62'si evde çalışmaktan memnun olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 50'si de evden çalışmanın kalıcı olmasını istediğini kaydetti. Ayrıca evden çalışanların yüzde 39'u, sahada/ofisten çalışanların yüzde 32'si bu dönemde şirketlerinde alınan önlemler ve hayata geçirilen uygulamalar sonucu motivasyonlarının arttığını belirtiyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, araştırma sonuçlarını değerlendiren ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, çalışanlarda değişim isteğinin ön plana çıktığını belirtti. Şardan, “Sektör çalışanlarında, şirketlerine yönelik bağlılığın arttığını görüyoruz. Çalışanlar bu süreçte şirketler tarafından ayrılan kaynağın farkındalar ve önemsendiklerini düşünüyorlar. Öte yandan, araştırma sonuçları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından ‘haftada 2 gün uzaktan çalışma'nın en verimli model olduğunu ortaya koyuyor. Sektör çalışanlarımızın çeşitli talepleri ve gelişim istedikleri alanlar da bulunuyor. Sektörün bu talepleri de dikkate alacağını düşünüyorum. Özellikle, uzaktan çalışmayı başarıyla deneyimlemiş şirketlerimizin pandemi sonrasında hibrit çalışma sistemine geçebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Evden çalışanların şirkete bağlılığı artıyor

Evden veya uzaktan çalışanların yüzde 76'sının pandemi sürecinde mesai saatleri dışında da çalıştığını ortaya koyan ÇEİS araştırması, evden çalışanların bu süreçte kendilerini “güvenli, esnek ve rahat” hissettiğini gösteriyor. Bu süreçte sahadan/ofisten çalışanlar ise kendilerini “yorgun, mutsuz ve sıkılmış” hissettiklerini belirtiyor.

Bu süreçte evden/uzaktan çalışanların yüzde 65'inin şirkete olan bağlılığının arttığını gösteriyor. Ofiste/sahada çalışanlarda ise bu oran yüzde 54 olarak sonuçlara yansıdı.