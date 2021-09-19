Araştırma: Esrar, genç yetişkinlerde kalp krizi riskini artırıyor

Yapılan yeni bir araştırma, genç yetişkinlerde esrar kullanımının kalp krizi riskini artıracağını gösterdi.

CNN'in haberine göre, Canadian Medical Association isimli dergide yayımlanan araştırma, son 30 günde esrar kullanan 45 yaş altı kişinin, kullanmayanlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla kalp krizi geçirdiğini gösterdi.

Araştırmacılar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden alınan 2017-2018 verileriyle, 18-44 yaş arasında 33 bin kişinin sağlık durumlarını inceledi.

Bir önceki ay içinde esrar kullandığını belirten yüzde 17 oranındaki yetişkinin yüzde 1.3’ü o ay içinde kalp krizi geçirirken, esrar kullanmayanların yüzde 0.8’inde kalp krizi tespit edildi.

Araştırmayı yürütenleren Dr. Karim Ladha “Bazı insanlar esrarın güvenli olduğunu ve vücuda zarar olmadığını söylüyor. Bu yanlış” dedi. Dr. Ladha, hem kısa hem uzun dönem zararlar olabileceğine ilişkin bulguların arttığını söyledi. Araştırma, esrarın sağlığı hangi açıdan etkilediğini belirtmese de Ladha, öncek araştırmalarda esrarın kalp atışını etkilediğini söyledi ve ekledi “Bir kişinin kalp atışı düzensizleştiğinde kalbin ihtiyaç duyduğu oksijen artar. Esrar aynı zamanda kalbe giden oksijen oranını düşürebilir” dedi.