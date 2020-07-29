Area Araştırma: Erdoğan’ın karşısında en güçlü aday Mansur Yavaş; Ali Babacan son sırada

Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin çatı aday olarak düşündüğü isimler arasında yüzde 47,7'lik oranla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kabul görülme oranı yüzde 44,3 olurken, son sırada ise yüzde 16,2'yle Ali Babacan bulunuyor.

Area Araştırma Şirketi, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Temmuz 2020" başlığıyla 12 büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) 25-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 212 kişiyle telefonla görüşme tekniğiyle bir anket gerçekleştirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47,7'si Mansur Yavaş cevabını verdi.