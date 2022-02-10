Araştırma: Düzenli kahve tüketenler daha uzun yaşıyor

Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan incelemelere göre düzenli kahve tüketen kişiler, kahve tüketmeyenlere kıyasla yüzde 12 oranında daha uzun bir ömre sahip oluyor.

Araştırma sonuçları ayrıca, kahve tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ya da felç geçirme olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu.

Araştırma bulguları, günde üç bardaktan fazla kahve tüketiminin ilave bir fayda getirmediğini gösterdi. Kahvede kafeinin yanı sıra kanser, tip 2 diyabet ve bunama riskini azaltmakta etkili mineraller ve antioksidanların bulunduğunu vurgulandı.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Steffen Petersen, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede incelemelerin orta düzeyde kahve tüketiminin 'kardiyovasküler olarak zararlı olmadığını ve hatta faydalı olabileceğini' gösterdiğini söyledi.