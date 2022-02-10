T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Araştırma: Düzenli kahve tüketenler daha uzun yaşıyor

Araştırma sonuçları ayrıca, kahve tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ya da felç geçirme olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu

10 Şubat 2022 16:06

10 yıllık bir sürede tamamlanan araştırma, düzenli olarak kahve tüketen kişilerin kahve içmeyenlere oranla yüzde 12 oranında daha uzun yaşadığını ortaya koydu.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi ve Macaristan'daki Semmelweis Üniversitesi'nden bilim insanları, kahvenin uzun yaşamaya etkisine ilişkin 10 yıllık bir araştırma yaptı.
Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan incelemelere göre düzenli kahve tüketen kişiler, kahve tüketmeyenlere kıyasla yüzde 12 oranında daha uzun bir ömre sahip oluyor.
 
Araştırma sonuçları ayrıca, kahve tüketiminin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ya da felç geçirme olasılığının yaklaşık yüzde 20 daha az olduğunu ortaya koydu.
 
Araştırma bulguları, günde üç bardaktan fazla kahve tüketiminin ilave bir fayda getirmediğini gösterdi. Kahvede kafeinin yanı sıra kanser, tip 2 diyabet ve bunama riskini azaltmakta etkili mineraller ve antioksidanların bulunduğunu vurgulandı. 
 
Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Steffen Petersen, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede incelemelerin orta düzeyde kahve tüketiminin 'kardiyovasküler olarak zararlı olmadığını ve hatta faydalı olabileceğini' gösterdiğini söyledi.
kahvetüketimsağlıkaraştırmabilim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24